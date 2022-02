„Nikdo si nemůže být jistý, že není sledován.“ Europoslanci kritizovali použití programu Pegasus

Evropští poslanci v debatě ostře kritizovali používání sledovacího programu, který měl být původně prostředkem pro potírání terorismu a organizovaného zločinu, proti novinářům, aktivistům či politikům.

Podle poslankyně z liberální frakce Sophie in 't Veldové je údajné použití sledovacích technologií proti novinářům a opozičním aktivistům v Polsku a Maďarsku známkou autokracie. „Nikdo si nemůže být jistý, že není sledován,“ uvedla poslankyně a podobná kritika zazněla i od zástupců dalších poslaneckých klubů.

Země čelí bezpečnostním výzvám, hájil použití programu polský europoslanec

Poslanec za polskou vládní stranu PiS Brudziński používání programu v Polsku bránil. Podle něj země čelí bezpečnostním výzvám, které ospravedlňují nasazení těchto technologií. Podle něj někteří z těch, kteří si stěžovali na používání sledovacího programu v Polsku, nejsou důvěryhodní.

V loňském roce maďarská prokuratura začala vyšetřovat podezření z nezákonného sledování a zneužití programu Pegasus v zemi. V Polsku horní komora parlamentu v lednu ustanovila mimořádnou vyšetřovací komisi, která má objasnit případy údajného nelegálního špehování. Rozhodla tak na základě poznatků kanadské skupiny expertů Citizen Lab, kteří poukázali na možné zneužití izraelského programu. Zneužití programu již dříve odmítl polský premiér Mateusz Morawiecki.

Software Pegasus vyvinula izraelská firma NSO. Program dokáže zrcadlit celý mobilní telefon. Pokud se do zařízení dostane, je schopen prolomit šifrování zpráv i hovorů. Kromě toho dokáže prohledat celý mobil, podívat se na kontakty, plánování i uložené fotografie. Navíc může z mobilu kdykoliv vytvořit odposlechové a nahrávací zařízení. Dřív se Pegasus dostal do telefonu jen díky bezpečnostní chybě, kterou jeho uživatel udělal, například kliknutím na webový link v SMS zprávě. Nová verze se ale do telefonu dokáže nainstalovat i bez pochybení uživatele.