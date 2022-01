Ukrajinské domobraně nadšení nechybí. Horší je to už s vybavením a počtem členů

Ukrajinští dobrovolníci jsou odhodlaní, ale jejich výcvik má zpoždění. Mnozí z nich například cvičí jen s dřevěnými maketami pušek.

Učí se při tom pohotově zareagovat na situaci, pokud by nepřítel napadl jejich města a vesnice. Místním samosprávám ale často schází peníze, ze kterých by jim proplatily výzbroj. „Potřebovali bychom něco jako jeepy. S těmi by se dalo pracovat,“ říká instruktor domobrany Serhij Hrom.

Kromě techniky chybí domobraně i lidé. Podle plánu z roku 2018 měla Ukrajina vycvičit sto tisíc dobrovolníků. Po třech letech jich má jen osm tisíc. Kupříkladu metropoli měly bránit tři tisícovky civilistů, realita ale za plánem dalece zaostává.

„Byli bychom rádi, kdyby se hlásilo víc lidí. V Kyjevě teď máme jen 350 podepsaných smluv se záložníky. To je dvakrát víc než loni, ale nestačí to,“ uvádí zástupce vedoucího pro bezpečnost v městská radě Kyjeva Mykola Ščerbina.