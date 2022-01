Příliv migrantů do Litvy slábne. Pobaltská země láká Iráčany k návratu domů penězi

Za poslední týden litevští pohraničníci vrátili od hranic téměř padesát migrantů. Od začátku srpna, kdy pohraniční stráž získala pravomoc nepustit do země cizince z Běloruska, se do Litvy nepodařilo vstoupit více než 8100 migrantům, přičemž se mnozí z nich pokoušeli hranici překonat opakovaně.

Litevská ministryně vnitra Agné Bilotaitéová označila let za „historickou událost“ a šéf litevské diplomacie děkoval Evropské unii a Iráku za jejich postoj k migrační krizi na hranici s Běloruskem, uvedla agentura DPA.

Do Litvy se v loňském roce přes hranici s Běloruskem dostalo skoro 4200 lidí, a to hlavně ještě před srpnem. V zemi jich nyní pobývá 3166. Celkem 537 migrantů už odletělo zpět do vlasti, 55 z nich proti své vůli.

Tisíc eur za návrat do vlasti

Litva nedávno výrazně zvýšila finanční pobídky, které mají migranty motivovat k návratu domů. Iráčanům slíbila jednorázovou platbu ve výši tisíc eur na osobu (24 847 korun). Tato nabídka platí do 20. ledna.

Vilnius – podobně jako Varšava – obviňuje autoritářský režim v Minsku z organizování přílivu migrantů v pomstě za sankce, které na něj uvalila Evropská unie kvůli porušování lidských práv a pronásledování opozice.