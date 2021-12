Tusk letos vzkřísil Občanskou platformu, na Právo a spravedlnost ale v průzkumech stále ztrácí

Donald Tusk údajně dlouho váhal, než se k návratu do Občanské platformy rozhodl. Velký návrat se nakonec stal spíše záchrannou misí. Po léta nejsilnější opoziční strana se na jaře propadala v průzkumech, Tusk jí letním comebackem pozici vrátil.

Na domácí scénu vstoupil dvojnásobný expremiér po letech strávených v unijních institucích. Vrcholem jeho prvního pololetí zpět na domácí scéně byla říjnová proevropská demonstrace.

Do terénu se jinak příliš nevydával, k voličům mluvil přes média, na stranických schůzích. Jeho hlavním vzkazem voličům se stalo tvrzení o tom, že současná vláda strany Právo a spravedlnost ničí Polsko. „Pod jejich takzvaným vedením je Polsko v čele všech nejtemnějších žebříčků, nejdramatičtějších žebříčků současnosti,“ nechal se dokonce slyšet Tusk. Podle kritiků mu ale útoky na vládnoucí stranu budoucí vítězství nezajistí.

Vrátil se starý Tusk i jeho staré spory

„Z úst Donalda Tuska by měly zaznívat nějaké konkrétní návrhy, protože on jinak nenabízí řešení žádných problémů. A myslím, že na to všichni čekají. Soustředil se zatím především na konsolidaci tvrdého elektorátu,“ hodnotí přístup Tuska komentátorka Joanna Mizioleková z týdeníku Wprost.

Občanská platforma rozšířená na stejnojmennou koalici se půl roku po Tuskově návratu v průzkumech pohybuje nad dvaceti procenty. Zbytek opozice nechává daleko za sebou, vládnoucí Právo a spravedlnost ale neohrožuje.

„Donald Tusk nevytvořil žádný nový kontext, nevytvořil situaci, ve které by ho voliči vnímali jako nového, čerstvého Donalda Tuska. Viděli zatím jen toho starého Donalda,“ soudí o slabším výsledku strany Marcin Duma, analytik a sociolog polského institutu IBRiS.



Do polské politiky se s expremiérem vrátil i jeho vyhrocený osobní spor s Jaroslawem Kaczyńskim. On i další politici strany Právo a spravedlnost opět obviňují za různé polské problémy Tuskovy vlády z přelomu dekád.