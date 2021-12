Turecká lira se dále propadá, centrální banka oznámila další intervence

Za propadem kurzu liry jsou podle analytiků obavy z prezidentových zásahů do ekonomiky a do chodu centrální banky. Navzdory vysoké inflaci se v Turecku tento týden očekává další snížení základní úrokové sazby.

Centrální banka od září snížila základní úrok už o 400 bazických bodů, respektive z 19 na 15 procent. Takový krok působí obavy jak investorům, tak střadatelům. Pro lidi v Turecku je následné prudké oslabení kurzu měny citelným zásahem do rodinných i firemních rozpočtů a znamená, že budou muset omezovat plány výdajů a investic.

Ratingy v ohrožení

Agentura S&P v pátek večer potvrdila hlavní úvěrový rating Turecka na stupni B+, výhled ale zhoršila na negativní. Zdůvodnila to nejasným vývojem měnové politiky a sílícím externím rizikem. To znamená, že agentura by mohla později přistoupit i ke snížení hlavního ratingu. Nově se přidala ratingová agentura Fitch, která varovala, že by mohla snížit rating třinácti tureckých bank. Minulý týden už takto varovala před snížením hlavního ratingu země.

„Domníváme se, že rizika pro makroekonomickou a finanční stabilitu i externí financování by mohla zvýšit pravděpodobnost, že vláda bude intervenovat v bankovním systému,“ konstatovali analytici agentury Fitch ve zprávě s pátečním datem.