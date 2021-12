Zemřel doyen republikánů a neúspěšný kandidát na amerického prezidenta Bob Dole

„S těžkým srdcem oznamujeme, že senátor Robert Joseph Dole zemřel brzy ráno ve spánku,“ uvedla nadace o Doleovi, kterému v únoru lékaři diagnostikovali rakovinu plic v pokročilém stadiu.

Rodák z Kansasu, který prošel boji druhé světové války, zasedal v letech 1969 až 1996 v americkém Senátu a pár let byl i vůdcem republikánské většiny v této komoře. Zasazoval se mimo jiné za práva handicapovaných a válečných veteránů, podílel se na utváření daňové, zemědělské i zahraniční politiky.

Vlivný zákonodárce se několikrát pokoušel dosáhnout na ještě vyšší politické mety. O republikánskou nominaci na prezidenta se ucházel třikrát – v letech 1980, 1988 a 1996. Uspěl při posledním pokusu, v souboji o Bílý dům pak ale podlehl Billu Clintonovi.

Už dvacet let předtím měl k Bílému domu blízko, když kandidoval na viceprezidenta, a kryl tak záda Geraldu Fordovi. Voliči si ale v roce 1976 nakonec za prezidenta vybrali Fordova soupeře Jimmyho Cartera.

Zranění z války ho trápila až do konce života

Agentura Reuters Doleův život označuje za klasické naplnění amerického snu, kdy to muž, který vyrůstal v chudobě velké hospodářské krize, dotáhl až do koridorů politické moci ve Washingtonu. A to přesto, že se málem vůbec nevrátil ze druhé světové války.

V roce 1945 byl při útoku na německé pozice v severní Itálii zraněn tak těžce, že určitou dobu nemohl hýbat rukama ani nohama. Po tříleté rekonvalescenci se z velké části zotavil, pravou ruku už ale nikdy nemohl normálně používat. Lidem proto vždy podával ruku levou.