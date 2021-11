V obřím procesu s kalábrijskou mafií dostalo tresty vězení sedmdesát lidí

Proces začal v lednu a koná se ve městě Lamezia Terme v budově s podzemní soudní síní, která byla speciálně postavená pro tento účel. Pojme stovky advokátů, více než 900 svědků obžaloby a 58 svědků obhajoby, napsala AFP. Vyšetřování trvalo několik let a většinu z obžalovaných policie zadržela v prosinci 2019 při raziích v Itálii, Německu, Švýcarsku a Bulharsku.

Devět desítek obžalovaných, kteří si nyní vyslechli rozsudek, podle agentury AFP zvolilo možnost zrychleného procesu za zavřenými dveřmi, jenž jim v případě odsouzení umožňuje snížení trestu o třetinu. Mezi odsouzenými k 20 letům žaláře je mimo jiné Pasquale Gallone, pravá ruka údajného bosse ’Ndranghety Luigiho Mancusy, přezdívaného Strýc, s nímž proces pokračuje. Zhruba třetinu ze sedmi desítek odsouzených poslal soudce do vězení na deset a více let.

’Ndrangheta, která je zakořeněná v nejchudším italském regionu Kalábrii, překonala co do bohatství a moci sicilskou mafii Cosa Nostra a kontroluje většinu kokainu proudícího do Evropy.

Od konce 90. let je nejmocnějším zločinným syndikátem v Itálii. Nelegální výdělky investuje do legální ekonomiky a její schopnost infiltrovat se do téměř všech segmentů kalábrijské veřejné správy jí umožnila získat lukrativní zakázky a upevnit svou moc, uvedla AFP. Síť má asi 150 rodin, které usilují o pozici v organizaci.

Dosud největší proces s italskou mafií se odehrával v letech 1986 až 1992 a týkal se Cosa Nostry, které zasadil zásadní ránu. Ze 475 obžalovaných bylo nakonec na 340 lidí odsouzeno, z toho dvě desítky na doživotí.