V Bruselu odhalili Lavičku Václava Havla, zákoutí má zvát k dialogu a setkání občanů s politiky

„Chceme, aby se stalo skutečným místem, kde se budou vyjadřovat různé ideje, často i kontroverzní,“ řekl Klucký, podle něhož by se mohlo prostranství přes svou nevelkou rozlohu stát bruselskou podobou londýnského Hyde Parku. Protože je na cestě vedoucí do místa setkávání sedmi stovek poslanců, mohlo by podle něj účel plnit.

Přispět k tomu chce i české velvyslanectví v Bruselu, které hodlá místo oživit pořádáním některých akcí, například v souvislosti s blížícím se českým předsednictvím Evropské unie.

Památník navržený Havlovým prezidentským architektem Bořkem Šípkem vznikl na základě spolupráce pražské a bruselské radnice. Je téměř identický s dalšími Lavičkami Václava Havla, které jsou na různých místech po světě, například ve Spojených státech, Irsku, Španělsku, Slovensku, Itálii nebo Izraeli. Jedna stojí od roku 2014 jako připomínka desátého výročí vstupu Česka do EU i na Maltézském náměstí v Praze.