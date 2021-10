Francouzští rybáři čekají na britské licence. Premiér Castex pohrozil přehodnocením dohod

Řada francouzských rybářů stále marně čeká na licenci. Pomalu ale ztrácejí trpělivost a obávají se o svoji budoucnost. Ze 170 žádostí o povolení k rybolovu kolem ostrova Jersey je Britové přidělili jen větší polovině lodí.

Omerta majitele Dominiquea Adreaniho mezi nimi není. „Přece už došlo k dohodě. Věřím, že Angličané nakonec slovo dodrží,“ svěřil se vlastník společnosti na prodej a zpracování ryb. Rybolovu se věnuje prakticky celý život a v jeho šlépějích jde i jeho syn. Léta se jim dařilo dobře, dokonce si před osmi lety koupili nové plavidlo. Teď jsou připraveni se i bránit, pokud by to situace vyžadovala. Přesto stále věří, že licenci nakonec dostanou a jejich zaměstnanci práci neztratí.

Podobných rybářů je v přístavu Granville v Normandii více. Mnozí jsou ochotni jet do Calais a zablokovat přístup do Velké Británie. Někteří dokonce po francouzské vládě požadují, aby odřízla ostrov Jersey od elektrické energie. Ztráta možnosti lovu ve vodách okolo Jersey by totiž pro ně byla citelná.