Kuba zveřejnila návrh zákona umožňujícího sňatky homosexuálů. Ke schválení vede dlouhá cesta

„Návrh zákona o rodině obsahuje vše, v co jsme doufali. Trvalo to dlouho a v procesu, který trval patnáct let, nebylo všechno transparentní. Ale je to tady,“ radoval se Maykel González Vivero, šéfredaktor magazínu Tremenda Nota, který je zaměřený na čtenáře z komunity LGBT.

K návrhu může podávat připomínky také veřejnost. Novelu čekají i námitky ze strany církví a náboženských organizací, uvedla agentura AP.

V padesátých letech režim homosexuály věznil

Agentura Reuters připomněla, že přístup k LGBT komunitě prošel na Kubě dlouhým vývojem. Po levicové revoluci v roce 1959 byli gayové vězněni v takzvaných nápravných pracovních táborech. Situace se však zejména po roce 2000 postupně uvolňuje.

Ostrovní stát zavedl právo na operaci změny pohlaví a zakázal diskriminaci v zaměstnání na základě sexuální orientace. V Havaně se také ročně konají pochody proti homofobii, což je ekvivalent k pochodům gay pride.

Mnoho členů kubánské LGBT komunity bylo nicméně v posledních letech frustrováno ze zpomalení změn, zatímco ostatní latinskoamerické země schvalovaly sňatky gayů. Organizace podporující práva sexuálních menšin proto návrh zákona vítají.