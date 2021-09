Ve světě loni zemřelo 227 ekologických aktivistů, čtvrtina z nich v Kolumbii

Zpráva jmenuje všechny zavražděné, popisuje je jako „ochránce životního prostředí“ a přináší také svědectví jejich rodin a spolupracovníků.

„(Ochránci životního prosředí) jsou ohroženi, protože se ocitli v blízkosti něčeho, co požaduje nějaká korporace. Požadavek co největšího zisku, co nejrychlejšího časového harmonogramu a co nejlevnějšího provozu se může promítnout do rozhodnutí, že potížista musí zmizet,“ uvedl ke zprávě americký ekolog a novinář Bill McKibben.

Nejvíce obětí je podle zprávy v Kolumbii, kde loni při ochraně přírody zemřelo 65 lidí. Na druhé příčce je Mexiko s 30 oběťmi, kde podle zprávy naprostá většina případů není vyšetřena. Vysoká čísla hlásí také Filipíny, aktivisté zde často umírali při násilném potlačování protestů policií a vojáky.