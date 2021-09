Američané byli útoky 11. září strašně zaskočeni, vzpomíná tehdejší zpravodajka ČT v USA

V sobotu uplyne dvacet let od 11. září 2001, které už navždy vešlo do historie. Příslušníci islamistické organizace al-Káida tehdy unesli čtyři dopravní letadla. Dvě z nich navedli do věží Světového obchodního centra v New Yorku, třetí pak do Pentagonu, sídla amerického ministerstva obrany ve státě Virginia. Čtvrtý letoun se po souboji mezi teroristy a pasažéry zřítil v Pensylvánii, aniž zasáhl cíl vybraný teroristy. Tím měl být zřejmě Kapitol, nebo Bílý dům.

„Při prvním nárazu jsem si neuvědomila, co se stalo, říkala jsem si: ‚Co dělají na kontrolní věži? Jak mohou nechat trefit tak vysokou budovu?‘“ vzpomínala Flanderková v tematickém bilančním vysílání ČT24.

Po druhém útoku už bylo jasné, že šlo o teroristický útok. Z Washingtonu se hned pokusila dostat do New Yorku, ale vzdušný prostor Spojených států byl uzavřen. Do zasaženého města se dostala vlakem o dva dny později.

„Američané si vůbec nedovedli představit, že by se něco takového stalo na jejich území a byli tím strašně zaskočeni, protože tím utrpěla jejich nedotknutelnost,“ doplňuje novinářka, která dnes působí jako editorka zahraniční redakce ČT.

„Nejvíce se mi asi vrylo do paměti natáčení u nemocnic, kam chodili lidé, kteří měli fotografie svých blízkých, a každého se ptali: ‚Neviděli jste…?‘ Byli zoufalí a nevěděli, zda jejich blízcí přežili,“ vrací se k dvacet let starým Událostem a zmiňuje i konec bezstarostnosti, která tehdy panovala také na letištích.

Američany podle ní rozhorčilo rovněž to, že pozdější šetření ukázala, že teroristé se na překonání bezpečnostních opatření a na provedení útoku připravovali přímo na území Spojených států.