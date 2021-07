Bulhaři už mají dost korupce a volají po změně. Volby ale nejspíš přinesly pat

I když se Trifonov jak v dubnu, tak na začátku června dokázal dotáhnout až na matadora bulharské politiky, expremiéra Borisova, nepřineslo to jednoznačný výsledek; a naděje na řešení klíčového problému Bulharska tak slábnou.

Úplatkářství přitom není v Bulharsku jen komunálním tématem. O jeho dimenzích může svědčit i nedávné rozhodnutí vlády Spojených států uvalit sankce na trojici bulharských prominentů právě v souvislosti s korupcí.

Výmluvný je i fakt, že vůbec první zahraniční cesta šéfky nově založeného unijního Úřadu evropského veřejného žalobce Laury Codruțaové Kövesiové vedla v červnu právě do Sofie. A to s jasně formulovanou výzvou: „Pokud mají bulharští občané nějaké poznatky, které by nás mohly zajímat, mohou je nahlásit přímo Úřadu evropského veřejného žalobce prostřednictvím našeho webu.“

Vzkaz tak reflektuje atmosféru v zemi, v níž lidé boj se všudypřítomnou korupcí často považují buď za příliš nebezpečný, nebo marný.