Kvůli koronaviru i výpadkům elektřiny protestovaly tisíce Kubánců. Podle prezidenta podnítily nepokoje USA

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru, pomalému tempu očkování, ale také nedostatku zboží a výpadkům elektřiny vyšly tisíce lidí do ulic Havany a dalších kubánských měst. Podle opozice jsou nynější protivládní protesty – na Kubě málo vídané – největší za poslední tři desítky let. Prezident Miguel Díaz-Canel, který zároveň vede komunistickou strany Kuby, obvinil z jejich rozdmýchání Spojené státy. Na jeho výzvu prošli do ulic také stoupenci vlády a v ulicích vypukly i menší potyčky.