Drastické video získané nelegální cestou. Italové odsuzují veřejnoprávní televizi za odvysílání pádu lanovky

Chybělo pár vteřin a kabina s patnácti cestujícími by zastavila v horní stanici na hoře Mottarone v severní Itálii. Pak se ale něco stalo, lanovka se utrhla a řítila se směrem dolů. Záběry z bezpečnostních kamer zachycující neštěstí, které přežil pouze pětiletý chlapec, jako první odvysílala italská veřejnoprávní televize RAI. Nezveřejnila zdroj videa a neptala se ani pozůstalých, zda ho může odvysílat.

„To video bylo ve všech televizích, bylo i na internetu. Bylo všude. Dostalo se i do zahraničí,“ popisuje rychlost jeho šíření spolupracovnice ČT v Itálii Vědunka Lunardi.

Itálií otřásl samotný případ, v médiích se hovoří o tom, že turisté zemřeli pravděpodobně kvůli odstavené záchranné brzdě. Video, které pád zachycuje, se objevilo až několik dní po události. A Itálií otřáslo podobně silně.

„Je kontroverzní v tom, že nepřidává nic užitečného pro diváka, co se týče informovanosti, jako co se stalo, kde se to stalo a jak se to stalo. Přidává naopak morbidní zvědavost vidět co nejblíže detaily anebo tušit moment, kdy se to stalo,“ říká Andreas Pieralli, novinář a překladatel.

Pokuty nejsou vysoké

Odvysílání záběrů redakce italské televize RAI s nikým nekonzultovala, podle odborníků na etiku médií přitom měla mít svolení od pozůstalých lidí, kteří při pádu zemřeli. „Představte si, že vidíte svého vnoučka, syna nebo dceru, jak se řítí v jakési kabině a končí takhle tragicky. A vy se na to díváte v televizi. To je samozřejmě za hranicí veškerých etických pravidel a samozřejmě RAI jako televize veřejné služby by si zvlášť měla uvědomovat, že tohle je očividně pravidlo, přes které se nejde,“ kritizuje situaci sociolog médií Jaromír Volek.

Kontroverzní je i původ, materiál totiž do redakce údajně poslal anonymní zdroj, který ho získal ze spisového materiálu určeného k vyšetření události. „Co se týče právní roviny, je to jednoznačně nezákonné. Je to důkazní materiál ve spisu, ve fázi vyšetřování a podle italského práva nesmí být zveřejněn. I když, jak jsem se na to díval, pokuty za to nejsou nijak vysoké, a proto taky neodrazují média od případného šíření,“ vysvětluje italskou praxi novinář Andreas Pieralli.

Rozhodla nejspíš sledovanost

Televize odvysílání záběrů obhajovala tím, že veřejnost má právo na informace. Pravdou ale je, že šokovaný jimi byl i sám její ředitel. Pořad Newsroom ČT24 se na důvod odvysílání ptal zástupců RAI, odmítli se ale vyjádřit. Podle mediálních expertů měla RAI jedinou motivaci, a to vysokou sledovanost.

„Dnes jsou všechna evropská média pod tlakem sledovanosti. Tento typ komunikace, dramatického vypjatého příběhu, který končí smrtí, je bulvár se všemi atributy. V silně bulvárním periodiku bychom tím nebyli překvapeni, čekali bychom to, ale v případě média veřejné služby si myslím, že to je zbytečné,“ vysvětluje Volek.

Případ pádu lanovky teď kromě policie prošetřuje i italský telekomunikační úřad. Žádný závratný závěr ale Italové neočekávají. Pokuty totiž redakce nedostaly ani za záběry pádu mostu v Janově před třemi lety. Ty totiž kromě zřícení stavby zachycovaly také pád vozidel s cestujícími.

Podobný případ nedávno řešilo také Česko. Když v prosinci 2019 vybuchl plyn v panelovém domě v Prešově, televize Prima dvakrát v hlavní zpravodajské relaci odvysílala záběr, na kterém je patrný člověk padající z okna. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání později rozhodla, že tím televize porušila zákon.

Reportáž o eticky sporném videu odvysílá nedělní pořad Newsroom ČT24.