Hackeři vydírali největšího světového výrobce masa. Firma se vykoupila jedenácti miliony dolarů

Koncem května se kvůli útoku na jeden den zastavila porážka dobytka ve všech závodech JBS na území Spojených států, incident narušil i výrobu v Kanadě a Austrálii. Listu The Wall Street Journal Nogueira řekl, že JBS výkupné vyplatila ve chvíli, kdy už byl provoz v zasažených závodech z větší části obnovený.

„Bylo velice bolestné zaplatit zločincům, ale udělali jsme to kvůli našim zákazníkům,“ uvedl šéf americké pobočky brazilského potravinářského gigantu Andre Nogueira. Výkupné zaplacené v kryptoměně bitcoin má podle něj zaručit, že americké zpracovatelské závody už nebudou muset čelit hrozbě dalších odstávek.

Úřady současně odrazují od vyplácení výkupného hackerům. Jak ale tento týden podotkl list The New York Times, splnění požadavku útočníka může být pro oběť výhodnější variantou než snažit se odstranit následky na vlastní pěst. Jako příklad deník uvádí několik let starý útok na systémy města Baltimore, při kterém pachatel požadoval asi 75 tisíc dolarů v bitcoinech.

„Baltimore odmítl zaplatit a cena za obnovení všech těch služeb, které byly zničeny a drženy jako rukojmí, nakonec činila osmnáct milionů dolarů,“ popsala reportérka.