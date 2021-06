Indiana Jones se před 40 lety poprvé objevil v kinech. Dobyl ztracenou archu i srdce diváků

Od tesaře světelnou rychlostí k archeologovi

„Když jsem začínal, neuměl jsem hrát. Bral jsem 150 dolarů týdně a víc jsem si nezasloužil. Nevěděl jsem nic o hraní, natáčení filmů,“ vzpomněl na své začátky později Harrison Ford.

„Nejsem žádný umělec. To jsou režiséři a scénáristé. Já se považuji za řemeslníka, za vykonavatele jejich vůle,“ skromně dodal muž, který se pak – naopak zaslouženě – dostal na piedestal herecké hollywoodské smetánky.

Jeho výstup na výsluní patří k nádherným příběhům amerického snu. Do Los Angeles zamířil už v šedesátých letech. Zpočátku dostával jen malé role a aby uživil manželku a dva malé syny, začal pracovat ve filmovém průmyslu jako tesař.

Zakázky měl mimo jiné i od jistého George Lucase. Právě on v něm spatřil skrytý talent a dal osudovou roli – pilota Han Sola z Hvězdných válek (kolují fámy, že Ford jako první zaujal Spielberga, který příteli Lucasovi doporučil obsadit jej do Star Wars). Ať už to bylo jakkoliv, Forda si pak vybral společně s Lucasem do Indiany Jonese právě Steven Spielberg.