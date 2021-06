Existují důkazy, že letoun MH17 nad Ukrajinou sestřelila raketa Buk, řekl soudce při procesu v Nizozemsku

Po několika letech shromažďování důkazů dospěl v květnu 2018 tým mezinárodních vyšetřovatelů k závěru, že letadlo Boeing 777 zasáhla raketa Buk vystřelená z mobilního odpalovacího zařízení, které patřilo 53. brigádě ruské protivzdušné obrany s posádkou v Kursku. Raketa byla odpálena z prostoru kontrolovaného proruskými separatisty.

Nizozemská vláda viní ze sestřelu Moskvu. Rusko svou účast na incidentu popírá. Čtyři obvinění – tři Rusové a jeden Ukrajinec ruské národnosti – jsou souzeni v nepřítomnosti. Nejspíše se nyní nacházejí v Rusku. V případě odsouzení jim hrozí až doživotní vězení.

Soudci mají tento týden posoudit, jaký druh rakety stroj MH17 zasáhl, odkud byla střela vypálena a zda je za odpal zodpovědná právě čtveřice obviněných.

„Dnes je to o tom, zda to byl Buk, nebo ne,“ řekl před úterním soudním slyšení Hans de Borst, který při sestřelení letadla přišel o dceru. „Myslím, že otázka je už zodpovězená, ale musí to říct soud, takže je to důležité,“ doplnil.