Roste Velká zelená zeď. Čína se snaží zúrodnit poušť Gobi

Čínský megaprojekt Velká zelená zeď byl zahájen v roce 1978. Půda na severu země je dlouhodobě přetížena nadměrným zemědělstvím a kácením lesů. Dohromady s erozí půdy kvůli tomu vysychá Žlutá řeka na spodním toku. V okolí Pekingu také zuří časté písečné bouře a poušť se rozšiřuje. Zelená zeď to má změnit. Číňané se vrhli do masivní výsadby stromů v oblasti okrajů pouště Gobi. V plánu je, že by měly lesy obepínat celou oblast Vnitřního Mongolska. Projekt, který by měl být dokončen v roce 2050, je ale úspěšný pouze částečně. Obrazová příloha představuje situaci v některých oblastech a „boj“ místního obyvatelstva proti rozšiřování pouště.