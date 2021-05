Mafiánský boss v sérii videí obviňuje politické špičky Turecka z vazeb na podsvětí

Videa usvědčeného mafiána Pekera mají na YouTube dohromady desítky milionů zhlédnutí. Obsahují obvinění ministra vnitra Soylua a další činitele strany prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana z napojení na mezinárodní obchod s drogami.

„Pomalu, pomalu, kousek po kousku tě roztrhám. Jednou týdně udeřím. Porazí vás jeden stativ s kamerou,“ říká na jednom z videí Peker. „Miliony lidí se dívají (na internetu) i na dětské porno,“ reagoval ministr vnitra Soylu v pondělní televizní debatě na dotaz novinářů ohledně četného zhlédnutí Pekerových videí.

Na otázky stran Pekerových obvinění ze zapojení do organizovaného zločinu Soylu neodpověděl. Mluví o mezinárodní konspiraci, videa označil za spiknutí, jehož cílem je destabilizovat Turecko. Během debaty se také opřel do serveru BBC Turkish, který označil za dezinformační kanál. „Je to prosté. Je to mezinárodní operace,“ řekl.