Obyvatelé velkých francouzských měst vyjedou na venkov. Čeká je nedůvěra místních

„Je to první fáze uvolnění, kdy Francouzi mohou hromadně cestovat. Předtím platilo omezení cestování do deseti kilometrů,“ řekl zpravodaj ČT v Paříži Jan Šmíd. Uvolnění tak chtějí využít především obyvatelé velkých měst. Kapacita ubytovacích zařízení, třeba v Bretani a Normandii, se tedy rychle plní.

V dřívější době – kdy bylo cestování omezeno – obyvatelé turistických středisek například úřadům hlásili auta s pařížskou poznávací značkou. Nedůvěra vůči krajanům z jiných částí země však zůstává poměrně silná i nyní.

Cestování je už sice povoleno, ale zase jsou obavy z očekávaného značného množství návštěvníků. Obavy přetrvávají zvláště tam, kde mezi regiony zůstává velký rozdíl v epidemické situaci. Dříve to bylo patrné kupříkladu mezi Bretaní (kde se čísla drží nízko) a hlavním městem s velmi vysokým počtem nemocných.

Příští týden začne další uvolnění

K dalšímu uvolňování by mělo dojít od středy, kdy země chce přejít na druhý stupeň ze čtyř. Bude možná návštěva restauračních zahrádek, muzeí a dalších kulturních institucí, uvedl Šmíd. „To nejhorší zřejmě mají Francouzi za sebou,“ dodal s tím, že počty nově nakažených klesají.

V nemocnicích je nyní hospitalizováno kolem 26 tisíc lidí, zatímco v nejhorší době to bylo přes 30 tisíc. Podobně klesají počty pacientů, kteří jsou na jednotkách intenzivní péče. Panují však stále obavy z dopadu různých variant covidu. Cestující z Indie či Brazílie tak musí striktně do karantény.

Problémem je pak podle zpravodaje to, že stoupla neochota Francouzů nechat se očkovat vakcínou od firmy AstraZeneca. Ze sedmi milionů dávek byly zatím použity čtyři milony. Nyní jsou touto vakcínou očkováni lidé od 55 let výš.

Francie připravuje svůj covidový pas

Země chce dosáhnout toho, aby do poloviny května dostalo první dávku 20 milonů lidí. To se zřejmě podaří, doplnil Šmíd. Zmínil také, že se v zemi připravuje vnitrofrancouzský covidový pas. Pokud bude schválen – a zatím to tak vypadá – bude v létě nezbytný pro návštěvu různých akcí.

Nyní se chystá jeho testování při velkých projektech, debata ale ještě není u konce. Ozývá se také silná kritika, že je to diskriminace neočkovaných. Zpravodaj doplnil, že podle průzkumů se 80 procent Francouzů letos chystá strávit dovolenou ve své vlasti.