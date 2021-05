Francouzští generálové vyzvali k boji proti islamizaci země, hrozí jim postavení mimo službu

Le Penová uvedla, že autoři výzvy vyjádřili skutečnost, že situace země je znepokojivá a že existují regiony, v nichž vládne anarchie. „Poukazují i na to, že se množí útoky na policisty,“ dodává Šmíd.

Podle zpravodaje Šmída je velmi neobvyklé, aby se generálové tímto způsobem ozvali. „Ministryně obrany (Florence Parlyová) to odsoudila, ale mnohem větším problémem je, že se toho okamžitě chytila Marine Le Penová, která vyzvala generály, aby se připojili k jejímu hnutí,“ poukazuje Šmíd na to, že věc je zpolitizována.

Francouzský premiér Jean Castex výzvu razantně odsoudil. Výzva je „protikladem všech našich republikánských hodnot, cti a vojenské povinnosti. (…) Mohlo by se jednat o bezvýznamnou záležitost, pokud by nedošlo ke zcela nepřijatelnému politickému zneužití. (…) Jak mohou lidé, a zejména paní Le Penová, která aspiruje na státní funkce, podpořit iniciativu, která nevylučuje možnost odklonu od republikánského státního zřízení?“ tázal se Castex.

Za výzvou stojí bývalý člen armády blízký Le Penové

Iniciátor manifestu má velmi blízko k Le Penové a jejímu Národnímu sdružení, vysvětluje Šmíd. Jde o bývalého armádního člena Jeana-Pierra Fabre-Bernadaca. „Je znám svými velmi pravicovými názory,“ dodává zpravodaj.

Podle ministryně obrany Francie by měli být za účast na výzvě potrestáni ti, kteří v armádě stále působí. „Aktivní generálové by měli být předvedeni před vojenskou radu a měli by být postaveni mimo službu,“ uzavírá Šmíd.