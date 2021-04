Zemřel představitel seriálového komisaře Moulina Yves Rénier

Yves Rénier debutoval jako filmový herec v roce 1961 v jedné z filmových adaptací slavného románu Alexandera Dumase Hrabě Monte Christo. V roce 1965 účinkoval v úspěšném seriálu Belphégor po boku zpěvačky Juliette Gréco, ale skutečně se proslavil až v seriálu Komisař Moulin, jehož první díly vznikly v roce 1976 a poslední měly premiéru v roce 2008. Mezitím Rénier hrál i v několika filmech.

V Československé televizi se kriminální série o pařížském komisaři Moulinovi objevila pouhé tři roky po francouzské premiéře. Čeští diváci mají Réniera spojeného s hlasem dabéra Miroslava Moravce.

V posledních letech byl Rénier obsazen například do úspěšného televizního filmu o Jacqueline Sauvageové. Tato žena byla v roce 2014 odsouzena k deseti letům vězení za to, že loveckou puškou zastřelila muže, který ji desítky let tloukl. Tehdejší francouzský prezident François Hollande jí v roce 2016 udělil milost.