Lékaři chtějí po Navalném, aby ukončil hladovku, než bude pozdě

Lékaři ruského opozičního lídra Alexeje Navalného, kteří mu na svobodě poskytovali zdravotní péči, vyzvali uvězněného politického aktivistu, aby ukončil protestní hladovku. Podle nich by to měl udělat v zájmu zachování svého zdraví. Lékaři také vyzvali úřady k umožnění opozičníkova převozu z vězeňské do civilní nemocnice v Moskvě. Ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová ve čtvrtek však uvedla, že lékařská péče ve vězeňském zařízení odpovídá mezinárodním standardům, napsala agentura Interfax.