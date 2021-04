Olympiádu provází nejistota. Velká většina Japonců se jí bojí

Organizátoři slibují, že hry budou bezpečné. Slíbili zákaz pro fanoušky ze zahraničí a přísná hygienická opatření. „Všichni nosí roušky a snaží se nenakazit. Takže si myslím, že když lidé budou opatrní, všechno bude v pořádku,“ říká jeden z příznivců her, úředník Soju Suzuki.

Mnozí Japonci se teď bojí, že tak velkou událost v době pandemie země nezvládne. Kvůli pomalému schvalování vakcín vázne očkování. První dávku dostalo jen necelé procento Japonců. „Abych byla upřímná, moc si konání her nepřeji. Pokud je nezruší, musí zavést přísná hygienická opatření. Moc se mi to nelíbí,“ říká třeba realitní makléřka Yui Tanakaová.

Koronavirus zasáhl celý svět, ten sportovní nevyjímaje. Olympiáda se kvůli smrtelné hrozbě musela o rok odložit. Zklamaní byli sportovci i organizátoři. Příprava nakonec stála dvojnásobek plánované sumy, tedy 16 miliard dolarů (asi 220 miliard korun), oznámil výkonný předseda organizačního výboru her Toširó Mutó.

Jedenáct tisíc sportovců z dvou set zemí světa se bude moci nacházet pouze v olympijských vesnicích a sportovištích. Kontakt s tisíci dobrovolníky, kteří se ale budou pohybovat mezi areály a domovem, představuje riziko.

Český olympijský výbor proto chce získat vakcínu pro všechny reprezentanty. „Je to z toho důvodu, abychom do Japonska nenatáhli nemoc, abychom minimalizovali nebezpečí toho, že někdo onemocní v průběhu olympiády a abychom žádné onemocnění nepřivezli ze zahraničí do České republiky,“ vysvětluje předseda výboru Jiří Kejval.

Stejně jako olympiáda v roce 1964 má být i ta letošní zlomová. Tehdy milník nové poválečné éry Japonska, dnes symbol blížícího se konce pandemie.