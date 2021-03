Je škodolibý, kváká a nosí námořnický obleček bez kalhot. Kačer Donald vděčí za svou osobnost Carlu Barksovi

Mickey nabíral na popularitě a publikum si rychle oblíbilo i další členy jeho party, ať už Minnie, nebo Pluta či Goofyho. Disney ve 30. letech ale také hledal novou postavu, do které by mohl promítnout více negativních vlastností. Kačer Donald v námořnickém obleku měl teprve přijít, a to ještě před Barksovým příchodem.

„Byl to Waltův nápad, že by měl mít Donald námořnický obleček. Je to kačer a ti jsou spojeni s vodou. Zdálo se nám to přirozené, že by měl být Donald oblečený jako námořník,“ řekl v rozhovoru kačerův dabér Clarence „Ducky“ Nash.

Právě jeho hlas údajně přispěl i ke vzniku samotné postavičky kačera. Filmový kritik Leonard Maltin v předmluvě jedné z knížek o Donaldovi píše, že jej vytvořil Walt Disney poté, co slyšel Clarence Nashe jeho „kačeřím“ hlasem recitovat říkanku ,Mary had a little lamb'.

Web MousePlanet, který se zabývá zábavní tvorbou Walt Disney Studios, zakladateli společnosti připisuje i „podivné“ kačerovo jméno. Opeřenec se totiž v angličtině jmenuje Donald The Duck (česky Kachna Donald), což naznačuje, že se jedná o samici.

„Máme jednu skvělou postavu – Donaldova strýce Ludwiga Von Drakea (,drake' je v překladu kačer), který je z otcovy strany jeho rodiny. Jelikož jsou ale kačeři samci a kachny samice, Donald si tím pádem vzal příjmení své matky,“ řekl v 60. letech Disney.

Kačer jako součást druhoválečné propagandy

Ale zpět k Barksovi, který ve třicátých letech na inzerát odpověděl a za kariérou se odstěhoval z Minnesoty do kalifornského Hollywoodu. Kreslíř se stal součástí pracovního týmu kačeří postavičky, jež byla vytvořena o rok dříve, a pracoval tak s lidmi jako Harry Reeves, Chuck Couch, Jack Hannah, Homer Brightman nebo Nick George.

Oregonský rodák se brzy stal produktivním členem skupiny. Následně pro Walt Disney Studios nakreslil více než šedesát krátkých děl, v mnohých z nich účinkovala kačeří postavička. Její původní podoba se předtím výrazně lišila od té dnešní, vzdáleně se jí ale podobala. Donald byl zobrazován jako štíhlý kačer s delším zobákem, Barks ho trochu zaoblil a vtiskl mu jeho škádlivý charakter.

Za druhé světové války, kdy publikum vyžadovalo „ostřejší“ kreslené postavy, Donaldova popularita vzrostla. Do roku 1942 se objevil ve více než padesáti filmech. Ve válečném období dostal Donald ještě prostřední jméno Fauntleroy a stal se schopným armádním agitátorem. V této podobě se objevuje například v grotesce Donald rukuje z roku 1942.

Snímek s Hitlerem získal Oscara

Snímek Vůdcova tvář byl o rok později oceněn Oscarem za nejlepší kreslený film. Donald tu hraje nuceně nasazeného dělníka v továrně na munici, jenž musí zasalutovat, kdykoliv se někde objeví tvář Adolfa Hitlera. Desetiminutová obžaloba hitlerovského Německa končí výmluvným záběrem americké vlajky a sochy Svobody. V té době Donald sloužil v armádě i jako maskot některých jednotek.