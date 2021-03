V Brazílii zemřelo za den nejvíce lidí od začátku pandemie. „Přestaňte fňukat,“ vzkázal Bolsonaro

Od začátku epidemie bylo v Brazílii, která má asi 210 milionů obyvatel, odhaleno více než 11,12 milionu případů infekce a 268 370 lidí nakažených covidem-19 zemřelo. Z hlediska počtu obětí je Brazílie druhou nejvíce postiženou zemí na světě po Spojených státech.

V současné době se země potýká s druhou vlnou epidemie. Denní přírůstky nakažených jsou až o 38 procent vyšší než minulý týden. Situaci zhoršuje šíření nakažlivější varianty koronaviru, která byla poprvé popsána ve městě Manaus.

Boj jsme už prohráli, tvrdí experti

Výzkumný ústav Fiocruz ve své úterní zprávě uvedl, že v metropolích 25 z 27 brazilských států je zaplněno více než devadesát procent lůžek na jednotkách intenzivní péče. Kritická je situace v Riu de Janeiro, Brazílii a Sao Paulu. Dvě města, Porto Alegre a Campo Grande, už vyčerpala veškeré kapacity lůžek intenzivní péče.

Podle ústavu by mohlo brzy dojít ke kolapsu zdravotnického systému. „Boj proti covidu-19 byl ztracen už v roce 2020 a není šance, že bychom to mohli v první půlce roku 2021 jakkoliv napravit,“ uvedl epidemiolog Jesem Orellana. „To nejlepší, co můžeme dělat, je doufat v zázračný účinek masového očkování a radikální změnu zvládání pandemie,“ dodal.