Ročně skončí na skládce téměř miliarda tun jídla. Plýtvají i rozvojové země

Tamní vláda v roce 2013 zavedla daňovou politiku, která se řídí jednoduchým heslem –⁠ když vyhodíš, tak zaplatíš. Množství vyhozených potravin z každé domácnosti evidují speciální chytré popelnice. Každý měsíc pak přijde Jihokorejcům vyúčtování. Korea jde směrem, kterým by se podle OSN měl vydat i zbytek světa.

„Je to obrovský problém. Je to nákladné z pohledu životního prostředí, společnosti i ekonomiky,“ uvedl Richard Swannel, rozvojový ředitel britské nevládní organizace Wrap, která se na studii pro Program OSN na ochranu životního prostředí (PNUE) podílela.

OSN chtěla do roku 2030 snížit plýtvání potravinami o polovinu. Už dříve ale organizace uvedla, že to nezvládne kvůli pandemii. Omezení mezinárodního obchodu i uzavření restaurací náhle snížilo poptávku po potravinách. Farmáři po celém světě tak například vylévali tisíce litrů mléka.

Raději nechat na skládce

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) vytváří svou vlastní statistiku, zaznamenává potravinářské „ztráty“, které vzniknou už během výroby a distribuce. Podle zjištění FAO se přibližně 14 procent vyrobených potravin znehodnotí, ještě než dojdou do prodeje.

„Pokud by plýtvání a znehodnocení potravin byl stát, bylo by třetím největším producentem skleníkových plynů na světě,“ uvedl Richard Swannel. Plýtvání potravinami tak podle něj přímo souvisí s klimatickými změnami. Potraviny, které se nesní, by se neměly podle autorů studie nechat jen tak na skládce, ale dále se využít.

Omezení plýtvání potravinami patří mezi priority trvale udržitelného rozvoje OSN. Na toto téma také OSN letos na podzim chystá první „summit o potravinovém systému“, píše AFP.