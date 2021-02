Biden zrušil Trumpovy regulace imigrace a staveb federálních budov

„Zákaz naopak ubližuje Spojeným státům, protože brání jistým rodinným příslušníkům občanů USA a místním stálým obyvatelům, aby se zde shledávali. Ubližuje to také jednotlivcům, kteří dostali příležitost k tomu, aby mohli žádat o imigrační víza,“ píše se v prohlášení.

Bylo to jako za starých časů, popsal jednání s republikány Biden

Americká hlava státu rovněž ocenila středeční schůzku v Oválné pracovně s republikánskými i demokratickými zákonodárci. Označila ji za „velmi produktivní“. „Byla to jedna z nejlepších schůzek, co jsme kdy měli. Bylo to jako za starých časů, lidé byli na jedné straně,“ okomentoval jednání Biden.

Jednání představovalo malou ukázku spolupráce obou politických stran, po které Biden volal již od začátku svého mandátu, uvádí Politico s tím, že prezident věří, že mu kooperace pomůže při sjednocování národa. Ten zůstává rozdělený po čtyřech letech rivalství. Soupeření se nicméně Bidenovi v prvních týdnech jeho prezidentství vyhlo, protože bylo „zaneprázdněno“ druhým pokusem o Trumpův impeachment a odporem republikánů vůči exprezidentově navrhovanému plánu ohledně koronavirových opatření.

Prezident a viceprezidentka Kamala Harrisová se během schůzky setkali s osmi senátory a třemi členy Sněmovny reprezentantů. Na jednání rozebrali sporné dodávky, které způsobily nedostatek ochranného vybavení a technologie pro zdravotníky, kteří pracují v nemocnicích během koronavirové pandemie.

Senátor John Cornyn a poslanec Michael McCaul popsali setkání jako „velmi dobré“ a „velmi pozitivní“. „Prezident byl velmi vnímavý, stejně jako viceprezidentka,“ řekl po jednání Cornyn.