Německý soud poslal bývalého člena syrské tajné služby do vězení za zločiny proti lidskosti

Čtyřiačtyřicetiletý Syřan Ijád A. je podle soudu odpovědný za mučení a za omezování osobní svobody. Toho se dopustil na podzim roku 2011 tím, že jako příslušník syrské tajné služby dostal nejméně třicet protivládních demonstrantů do věznice, o které věděl, že zde jsou zadržovaní mučeni.

Prokuratura pro něj žádala trest vězení v délce 5,5 roku, obhajoba naopak trvala na zprošťujícím verdiktu kvůli výjimečné situaci. Pokud by Ijád A. rozkaz odmítl, ohrozil by tím sebe, a v případě dezerce by mohl být dokonce popraven, tvrdí obhajoba. Podle ní se sice podílel na zatýkání demonstrantů, zároveň ale nesplnil rozkaz střílet na ně.

Ijád A., který do Německa přišel v dubnu 2018 a o rok později byl zadržen, je souzen v procesu, ve kterém je hlavním obžalovaným Anvar R. Ten podle prokuratury vedl vyšetřovací jednotku, které Ijád A. vypomáhal. Proces s Anvarem R., kterému je připisována odpovědnost zhruba za šest desítek vražd a mučení čtyř tisíc lidí, začal loni v dubnu a ještě neskončil.

Proces je v médiích ostře sledovaný. Prokuratura a aktivisté hájící lidská práva ho označují za průlom a za důkaz, že váleční zločinci spravedlnosti neuniknou. Syrská vláda nicméně opakovaně odmítá obvinění, že její bezpečnostní složky během občanské války, při níž přišly o život statisíce lidí, zabíjely a mučily oponenty.