Lovci pokladů stále častěji ohrožují cenná naleziště. Mnohdy i pod mořskou hladinou

S tím souhlasí i Machová: „Pokud památka není v ohrožení, měla by zůstat na místě.“ Doplňuje, že každá země řeší pravidla pro nálezy jinak, v mezinárodních prostorách ale existuje úmluva UNSECO. „Stanovuje set doporučení a pravidel, jak by se k památce mělo přistupovat,“ popisuje archeoložka. Lidé by tak při nálezu měli kontaktovat muzea či jiné archeologické instituce a vraků by se neměli dotýkat.

Historikové proto spustili kampaň, během níž chtějí podrobně zdokumentovat lokace, a přispět tak k jejich ochraně. Pomoc už přislíbily i úřady, zejména pobřežní stráž. „Můžeme se k nim vrátit a porovnat fotografie z těchto míst a určit, co se stalo,“ popisuje Patrik Hoglund způsob, jakým vědci chtějí určovat, jestli se vrak stal obětí zlodějů, nebo přírodních sil.

Hledači pokladů nachází zbraně i výbušniny

Problém s amatérskými i poloprofesionálními hledači pokladů se v o to větší míře týká i souše. Úřady po celém světě řeší incidenty s některými majiteli detektorů, kteří ničí půdu a hodnotné nálezy. Podle spolků sdružujících detektoráře se ale valná většina z nich chová v mezích zákona a spolupracuje s úřady i institucemi. Jejich přístroje prý občas pomáhají i veřejnosti.

Zejména ve městech také v posledních letech roste obliba magnetického rybaření. Jeho zastánci věří, že jejich činnost přispívá k pročištění řek. Úřady před touto metodou ale varují. Množí se totiž výjezdy policie i pyrotechnických týmů k nalezeným střelným zbraním a výbušninám. Na březích ponechané ostré kovové předměty mohou také zranit kolemjdoucí i zvířata.

Podle Machové spolu hledači pokladů a profesionální archeologové diskutují a v oblasti probíhá výrazná osvěta.