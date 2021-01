Svět hledá způsoby, jak využít použité roušky. Zdravotnický odpad ohrožuje oceány i zvířata

V ohrožení jsou zejména větší mořští živočichové. „Želvy si zřejmě velmi často pletou například rukavice s medúzami, které jsou jejich hlavní potravou,“ tvrdí hlavní vědecký pracovník organizace Ocean Conservancy George Leonard.

Menším živočichům může zdravotnický odpad ublížit, jakmile se začne rozkládat. U tenkých materiálů na jedno použití to může trvat i stovky let. V bezpečí ale nejsou ani zvířata na souši. V britském Chelmsfordu například racek zůstal zamotaný v použité roušce celý týden.

Na světě ovšem existují i výrobci, kteří vytvářejí ekologicky nezávadné zdravotnické vybavení. „Když naše masky dáme do kompostu, vrátí se zpět do přírody. Dejte konopí do země a za tři až šest měsíců tam nic nezbude,“ tvrdí majitel společnosti Geochanvre Frederic Roure.