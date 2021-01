V zajetí náboženského marketingu. V Ghaně se o Bohu dozvíte i z účtenky od kafe

Takhle to v Ghaně nevypadalo vždycky. Ještě než dorazili první Evropané do západní Afriky, provozovali místní mnoho rozličných kulturních praktik, z nichž však do dnešního dne mnoho nepřežilo. Mezi ty dochované patří třeba vúdú, akan nebo hausa animismus.

Dnes je asi sedmdesát procent Ghaňanů křesťany a v zemi je to poznat na každém kroku. Vedle sebe zde víru vyznávají katolíci, metodisté, anglikáni, luteráni, presbyteriáni, adventisté sedmého dne, baptisté, příslušníci takzvaného charismatického hnutí, letničního hnutí a další. Dále je tu asi sedmnáct procent muslimů, pět procent nevěřících a zbytek připadá na jiná vyznání.

Nejrychleji rostoucím náboženstvím je v zemi hinduismus, přestože reálný počet jeho následovníků není převratný. Toto asijské náboženství se tam poprvé dostalo spolu s osadníky ze Sindu, kteří do země přišli po rozdělení Indie v roce 1947.

Reklama na víru

Křesťanské kostely jsou v Ghaně v soukromém vlastnictví a živí je příspěvky věřících. Ti odvádí desátky – neboli desetinu svého příjmu. U svého kostela jsou platící vedeni jako členové, kterému bývají loajální. I když ne tak docela. Protože jde o peníze, jednotlivé kostely se o členy přetahují, k čemuž využívají nejmodernějších marketingových praktik.

Skoro každý čtvrtý billboard, na který v Akkře, hlavním měste Ghany, narazíte, je reklamou buď na kostel, na nějaké „modlicí centrum“, či na události typu „Ježíšova konference“ nebo „křesťanský summit“. Na plakátech je vždy zobrazen uhlazený pastor v obleku, který s úsměvem láká na svou show plnou kázání a modliteb. Při bohoslužbě probíhají proslovy nápadně se podobající motivačním TED talkům, spolu s koncertem mixu gospelové a rapové hudby.