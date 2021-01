V Itálii začal velký proces s mafií 'Ndrangheta. Obžalovaných je přes tři sta

Seznam obžalovaných byl při předběžném slyšení podle agentury AFP čten více než tři hodiny, kromě členů mafie zahrnuje i politiky, policisty a státní zaměstnance. Nejvýše postavenou souzenou figurou je boss Luigi Mancuso (66), přezdívaný Strýc, který už dříve strávil 19 let ve vězení. Další souzení mafiáni jsou známí pod přezdívkami Vlk, Fatty či Blondie.

Celkový počet obžalovaných v kauze převýší čtyři sta, když se započte devět desítek obviněných, které čeká soud ve zrychleném řízení. To má začít koncem ledna. Je mezi nimi i právník Giancarlo Pittelli, který byl v letech 2006 až 2008 senátorem za stranu Silvia Berlusconiho Forza Italia. Pitteli odmítá, že by s 'Ndranghetou spolupracoval.

Většina z obžalovaných byl zadržena v prosinci 2019 při raziích v Itálii, Německu, Švýcarsku a Bulharsku.

Nejbohatší mafie, která v Itálii působí

„Pro Italy je to velmi důležitá událost, protože je to nejmocnější a nejbohatší mafie, která dnes v zemi působí,“ řekl redaktor zahraniční redakce České televize Jakub Nettl. Podle policie má tato skupina de facto monopol na dovoz kokainu do Evropy, z čehož plynou i obrovské finanční prostředky.

Proces bude chtít podle redaktora dokázat, že 'Ndrangheta nepůsobí jen jako zločinecká organizace v nelegálních obchodech, ale že hluboce pronikla do samotného působení státu, a to zejména v Kalábrii, kde má vazby na podnikatele i politiky. Proces je nazván Znovuzrození, což naznačuje, že jeho cílem je vykořenit mafii z této oblasti, dodal Nettl.