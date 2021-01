FBI zatkla dva výtržníky z ikonických fotek z Kapitolu. Pence se zúčastní Bidenovy inaugurace

Americký viceprezident Mike Pence oznámil, že se 20. ledna zúčastní slavnostního uvedení Joea Bidena do úřadu prezidenta. Penceova účast na slavnosti se očekávala, viceprezident se však ještě na konci pracovního týdne odmítl jasně vyjádřit. Biden přitom v pátek řekl, že by jej na inauguraci rád uvítal.

U federálního soudu čelí obviněním nejméně třináct dalších lidí a čtyřicítku stíhají také úřady federálního okrsku District of Columbia, v němž se nachází Washington. Je mezi nimi například muž, který byl vyfocen v kanceláří Pelosiové s nohama na jejím pracovním stole.

Úřady zatkly rovněž jednoho muže, který dorazil do Washingtonu až den po nepokojích, policie u něj však našla útočnou pušku, pistoli a stovky nábojů. Do hledáčku úřadů se dostal kvůli textovým zprávám, v nichž hrozil zavražděním demokratické předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

Chansley před svým zatčením vyjadřoval nadšení ohledně toho, jak se jemu a dalším Trumpovým příznivcům podařilo ovládnout Kapitol. „To, že jsme přiměli skupinu zrádců ve funkcích dřepnout si, nasadit si plynové masky a utéct do jejich podzemního bunkru, to považuji za výhru,“ prohlásil pro stanici NBC. Nyní čelí stíhání kvůli násilnému vniknutí a výtržnictví na půdě Kapitolu.

Pence byl po čtyři roky věrným Trumpovým spojencem, v posledních dnech však mezi oběma muži rostlo napětí. Prezident totiž na Pence tlačil, aby narušil oficiální potvrzení Bidenovy výhry Kongresem. Experti poukazovali na to, že by byl takový krok zřejmě protiústavní, Pence pak krátce před začátkem jednání Kongresu oznámil, že do procesu zasahovat nijak nebude.

Letošní inaugurace se bude vzhledem k pandemii covidu-19 konat ve značně omezeném formátu. Organizátoři ustoupili od tradičního průvodu od sídla Kongresu k Bílému domu a vyzvali Američany, aby necestovali do Washingtonu, a raději sledovali doprovodný program na internetu či v televizi.