Trump chce dodatečně získat deset volitelů. Snaží se o revizi hlasování ve Wisconsinu

Trumpův právní tým informoval, že chce část odevzdaných hlasů ve Wisconsinu prohlásit za neplatné a umožnit tamnímu Kongresu ovládanému republikánskou stranou, aby jmenoval vlastní volitele. Sbor volitelů přitom již v polovině prosince potvrdil výsledky voleb a zvolil Trumpova rivala Bidena příštím prezidentem USA.

Pokud by nynější žaloba uspěla, podle prezidentova právníka Jima Troupise by Trump ve volbách ve Wisconsinu zvítězil a ve sboru volitelů by na svou stranu získal deset zástupců. Většina údajně neplatných korespondenčních hlasů byla odevzdána v okrscích, kde obvykle dominují demokraté. Biden podle oficiálně potvrzených výsledků porazil Trumpa ve Wisconsinu o 21 tisíc hlasů.