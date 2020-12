Sovětský pokus slavit Vánoce bez Boha vytvořil jedinečné tradice

Dárky se od 19. století objevují pod vánočním stromečkem, který se do Ruska rozšířil z Německa přes Polsko a vydobyl si velkou popularitu. Dnes nesmí, bohatě ozdoben, chybět na žádném náměstí ani v žádné domácnosti.

Do postupně se vyvíjející tradice, která spojuje jako v celém křesťanském světě náboženské motivy s místními pohanskými legendami, vpadla na začátku 20. století revoluce. Moci se v krvavé válce chopili lidé přesvědčení, že odhodí všechno staré a na troskách zničeného postaví novou a spravedlivou společnost.

Zabít Boha

Jednou z nutností bylo definitivně zabít Boha a zničit církev jako strážkyni všeho tradičního a mytického, pro co v nové společnosti zdánlivě založené na rozumu nezbylo místo. Ani bolševici se k tomu však neodhodlali hned. Vánoce se slavily až do roku 1929, kdy vláda lidových komisařů zrušila volno.

Šest zim země vydržela bez svátků. Pak i Stalin pochopil, že tak to dál nepůjde, a v roce 1935 se proto opět objevil stromeček, dárky i děda Mráz – jen o pár dní jindy. Místo narození Krista se slavil Nový rok. A to vydrželo dodnes.

Bolševici přinesli ještě jednu změnu. Převedli zemi do jiného kalendáře, a srovnali tak svá data s těmi evropskými. Týkalo se to však jen světského. Proč by také měnili církevní, když to považovali za mrtvé a přežité. Pravoslaví si tak udrželo starý kalendář.

Díky tomu jsou dnes svátky v Rusku dojemně zamotané. O půlnoci z 31. prosince na 1. ledna se slaví Nový rok, v noci ze 6. na 7. ledna si pak věřící v chrámech připomínají narození Krista. A v noci z 13. na 14. ledna si mnozí připíjí ještě jednou, aby oslavili „starý Nový rok“.