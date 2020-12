Od středy nebude možné jezdit na nákupy do Bavorska, spolková země zakáže malý pohraniční styk

Bavorsko od středy 9. prosince zakáže takzvaný malý pohraniční styk. Lidé z Česka tak nebudou moci jezdit do Bavorska na nákupy. Na Twitteru to uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Pro pendlery a rodinné příslušníky zůstává překračování hranic možné bez karantény a bez nutnosti předložit negativní test. Přijatá opatření bavorské vlády budou platit prozatím do 5. ledna.