Spolek zachraňuje před stržením dům z doby německé reformace. Posunul ho o 140 metrů dál

„Bylo to veliké štěstí,“ řekl architekt a člen zkrášlovacího spolku Martin Tolksdorf o tom, jak lze v jednom domě nalézt úplně jiný. „Jeden odborník, který se o staré hrázděné domy zajímá, požádal tehdejšího majitele, zda by se nemohl podívat dovnitř. Hned si povšimnul, že uvnitř budovy se konstrukce liší. Bylo tak jasné, že to je dům, který je uvnitř jiného,“ vysvětlil.

Objev, který učinili archivář a expert na historické zemědělské stavby Heinz Riepshoff s místním obyvatelem Berndem Kunzem před dvaceti lety, mezitím upoutal pozornost místních a také zemských úřadů.

Původní majitel ale neměl peníze na rekonstrukci, domu tak hrozila demolice. Spolku se nakonec podařilo dům vykoupit, jenže bez pozemku. V letošním roce pak padlo rozhodnutí, že se dům přesune na jiné místo.

V minulosti běžná praxe

Přemísťování domů nebylo v tomto regionu v minulosti nijak výjimečné. Ještě na počátku 20. století byly v novinách běžné inzeráty tesařů, kteří takové služby nabízeli. Naposledy se ale podobná akce uskutečnila v 90. letech. A právě tou se inspiroval Tassilo Turner, jehož firma se věnuje opravám a restaurování hrázděných staveb a který přesun dostal za úkol.

„V oboru jsem dvacet let, ale tohle jsem ještě nikdy nedělal. Je otázka, zda to ještě někdy vůbec budu dělat,“ řekl o mimořádné zakázce. „Jsem ale rád, že jsem takovou příležitost dostal,“ uvedl.

Důvody, proč lidé domky přesouvali, byly podle Tolksdorfa různé. „Hospodář měl třeba dva syny a řekl, že dědictví rozdělí. Ty dostaneš kus pozemku a k tomu také stodolu. A syn si řekl, tam je můj pozemek a tam chci mít stodolu, tak si ji vezmu s sebou. Nebylo nijak neobvyklé, že si budovu odvalil,“ vysvětlil.