Unikátní roubenku z 18. století přestěhovali z jedné vesnice do druhé

Malý skanzen v Horním Smržově, který se zaměřuje na život lidí na venkově na počátku 20. století, už má ve své sbírce například stodolu, včelín či kamenný sklep. Nově zachránil i roubený dům z poloviny osmnáctého století, který by jinak zřejmě do pár let zmizel. „Stav roubenky před přesunem byl posthavarijní. Došlo tam už k propadení komína, který prolomil část střechy, a do objektu zatékalo. Dřevo bylo navíc poškozeno dřevokaznými houbami,“ uvedl památkář Marek Fajman.

Při opětovném stavění domu museli dělníci trámy opravit či vyměnit. „Některé trámy jsou nahrazeny novými. Původní byly vlhkostí mnohdy natolik poničené, že jsme je museli vyměnit. Ze dvou třetin je roubená stavba nahrazena novými prvky,“ uvedl starosta Horního Smržova Petr Poláček (nez.). Dřevo je navíc napuštěno i ochranou proti červotočům a křehké části jsou zpevněny smolou.

zdroj: ČT24 Roubenka na svém původním místě

Do konce příštího týdne chce vedení obce stihnout roubenku dostavět a zastřešit. „V příštím roce by měly být vyplněny otvory mezi trámy, dojde i k výstavbě zděné části a dokončíme podlahy. Pokud se nám podaří získat další finanční prostředky, chtěli bychom postavit i chlévy, které na stavbu navazovaly,“ řekl Poláček.

Stavba je podle odborníků unikátním dokladem o architektuře a životě lidí v oblasti. „Takových objektů mnoho není. Na Letovicku se nachází ještě další dva. Ty ale nejsou památkově chráněny. Tento objekt je specifický už jen tím, že se zachoval. V obci stojí ještě jedna roubená stavba, ale ta je podstatně mladší,“ uvedl Fajman.

Při roubení se vytváří dřevěná konstrukce sestávající z trámů pokládaných na sebe ve vodorovném směru. Jedná se o jednu z nejstarších technologií dřevěných stavebních konstrukcí. Nejčastěji se pro výstavbu využívají jehličnaté dřeviny – například smrkové dřevo, jedle či borovice. Zdroj: Wikipedia

Na novém místě stojí i tři sta let stará roubenka z Boskovicka

Vloni zažili stěhování starého roubeného domu v Knínicích u Boskovic. Majitel chtěl tři sta dvacet let starý dům zbourat a postavit na jeho místě nový. Místní lidé i nadšenci z okolí se rozhodli, že historické stavení zachrání. Dům proto po částech rozebrali a přestěhovali do blízkého skanzenu.

Dům v Knínicích u Boskovic podle odborníků vznikl v roce 1692, tedy dva roky po rozsáhlém požáru obce. Jedná se o drobný roubený dům se světnicí, síní a komorou. V interiéru převažují podlahy z dusané hlíny. „Před lety se uvažovalo, že by byl dům prohlášen za národní kulturní památku. Bohužel byla stavba v minulých desetiletích už několikrát přestavovaná, a navíc chybí vazby na další takové stavby v okolí,“ uvedl etnolog Jiří Pokorný. Podle odborníků jde o jednu z mála uchovaných památek lidového stavitelství na Malé Hané.