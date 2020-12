Lady Diana si pozdě uvědomila, že když k sobě pozve novináře, nemůže je pak odehnat, říká Jindřich Forejt

Co znamenal rozhovor Diany pro pořad Panorama na BBC v roce 1995? Bezesporu byl historickým předělem. Zejména proto, že Diana ještě jako členka královské rodiny útočila proti monarchii. Svými odpověďmi zaútočila vůči instituci, kterou měl jednou představovat její manžel a v budoucnu její syn. A to bylo velmi nezvyklé, mnohé to šokovalo, včetně jejích přátel. Čím bylo podle vás interview pozoruhodné především? Rozhovor Diany, princezny z Walesu, byl dalším dílem v celé řadě událostí, které se táhly od roku 1992 a které jedna vedle druhé znamenaly stagnující problém jejího manželství. Připomenu, že v roce 1992 došlo k odluce páru. Je to poté, co vyšla knížka Andrewa Mortona „Diana – Její pravdivý příběh“ a knížka Meg Cabotové „Zamilovaná princezna“. I princ Charles se účastnil natáčení dokumentu o sobě a vyšla o něm kniha. Jinými slovy, interview nelze hodnotit jako jednu věc, ale jako víc věcv řadě. Bylo tedy podle vás plánované? Myslím, že princezna Diana rozhovor plánovala. Je známé, že mnoho přátel ji od toho odrazovalo. Ona se vždycky rozhodovala podle svých instinktů a ten ji tehdy radil, aby to udělala. Myslím, že to nebylo úplně správné. Co tím tedy sledovala? Chtěla se vyjádřit sama a bez jakékoli cenzury k tomu, co prožívala. Ani vedení BBC tehdy nevědělo, o čem bude mluvit. I proto, že manželka jednoho z předních představitelů BBC je dlouholetá dvorní dáma královny, takže by se čekalo, že dvůr bude od ní informován dopředu. Byla to čistě plánovaná akce. Interview bylo ohlášeno 14. listopadu, tedy v den narozenin prince Charlese. Slavil je v Tokiu a na záběrech je vidět, jak na zprávu reaguje vyděšeně. Rozhovor se uskutečnil 20. listopadu na výročí svatby Alžběty II. a prince Filipa. To nemůžou být náhody. Co mi k tomu úplně nesedí je, že princezna mnohé investovala, aby byla známá jako dobrá matka. A jak by dobrá matka chtěla, aby její synové nebyli v době vysílání ani s matkou, ani s otcem, ani s nikým z rodiny? Byli na internátní škole, druhý den šli do školy. Bylo jim 13 a 11 let, muselo to být nesmírně obtížné. A je známo, že princ William se svou matkou několik týdnů nemluvil.

Od nevinného ostychu před médii k paranoie To jsme nakousli další otázku, co rozhovor znamenal pro královskou rodinu? Velké překvapení, Diana zaútočila na korunu, na monarchii, na instituci, což se do té doby nikdo příliš neodvažoval, z královské rodiny vůbec nikdo. Sklidila bouři potlesku, hlavně ze strany veřejnosti. Hovořilo se o tom, že byla uvolněná, že dokázala říct pravdu bez jakýchkoli obav. Na druhou stranu to znamenalo přerušení přátelských a jiných vztahů, protože reakcí královské rodiny a jejich přátel bylo překvapení, nesouhlasili s tím, co udělala. Diana se dostala do izolace. Mimochodem, interview bylo zřejmě impulzem pro královnu, aby svému synovi i snaše před Vánoci poslala dopis s výzvou, aby vyřešili svůj vztah. Jinými slovy dala souhlas k rozvodu. Interview bylo poslední tečkou v dlouhém procesu událostí, které královské rodině ubližovaly a snižovaly ji kredibilitu. Byla to poslední kapka poháru trpělivosti, kdy královna uznala, že nemá cenu zachraňovat manželství, které k záchraně není. Jaký měla Diana obecně vztah k médiím? Vztah procházel několika fázemi. Když se stala princeznou, bylo jí 20 let, to docela nevinně, někdy až roztomile nevinně, pózovala fotografům, byť se špatným světlem za zády. To jsou ty špatné fotografie jejich průsvitných šatů. To byl takový ostych před médii. V době, kdy začala manželská krize, se Diana rozhodla s médii spolupracovat. A myslím, že si neuvědomila, že když otevře dveře takovému proudu, tak je těžko bude zavírat svými pravidly, pravidla musí být na obou stranách. Dala také svým přátelům pokyn, aby hovořili s autorem knížky „Diana – Její pravdivý příběh“, která odhalovala šokující skutečnosti, o kterých veřejnost neměla ani ponětí. Tak začalo odkrývání soukromí královské rodiny, což bylo do 90. let tabu, které respektovali i editoři na Britských ostrovech. Diana nechala otevřít brány doslova dokořán a potom toho velice litovala, protože se stala obětí. V poslední fázi je u princezny Diany patrná paranoia z toho, že je pronásledovaná, odposlouchávaná. Až v poslední chvíli si uvědomila, že novináře nemůže odehnat, když je jednou pozvala. Ukázaly to poslední prázdniny v roce 1997, kdy byla na jachtě u svého přítele, novináři je fotili ze břehu a ona se jim snažila uplavat. To už byly zoufalé pokusy. A co princezna Diana a bulvár? Dodnes se říká, že právě bulvár může za její smrt. Ano, její bratr tehdy doslova řekl, že mají její krev na svých rukách. V 90. letech Diana pochopila bulvár a sílu svého vystupování. Když princ Charles pronášel nějaký závažný proslov, objevila se na večerní akci v nádherných večerních šatech, které byly velmi krátké, a druhý den na titulních stranách nebyl princ Charles, ale princezna Diana. Princ to považoval za nesmírně povrchní a urážlivé, protože nedokázal s novináři hovořit a nedokáže to ani dnes. Je daleko topornější. Kdežto Diana se uměla uvolnit a brzo odhalila, že dokáže svým kouzlem zapůsobit na muže-novináře, kteří k ní pak byli daleko vstřícnější než k princi Charlesovi.