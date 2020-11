Američané slaví Díkuvzdání ve stínu koronaviru. Lékaři se obávají nárůstu nakažených

Kromě lékařů k porušení tradice vyzval Američany i zvolený americký prezident Joe Biden, který letos poprvé plánuje strávit sváteční den bez široké rodiny. „Jill a já budeme doma v Delaware jen s dcerou a zetěm. Zbytek rodiny bude také slavit v malých skupinách,“ prohlásil.

USA chtějí proočkovat 20 milionů lidí do konce roku

Americké úřady přitom slibují, že během několika týdnů začnou s očkováním, které podle nich pandemii zastaví. Prvních dvacet milionů lidí z rizikových skupin má vakcínu dostat do konce roku. „Zhruba v dubnu a květnu se dostaneme do fáze, kdy bude možné začít očkovat většinové obyvatelstvo. Pokud půjde vše podle plánu, celé to začne už v prosinci,“ tvrdí ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci Anthony Fauci.

Tradice je ale mnohdy silnější. Rodiny se před společným setkáním nechávají testovat a na odběrových místech vznikají dlouhé fronty.

Kolony aut jsou ale i před výdejními místy potravinových bank. Miliony lidí jsou stále bez práce, nebo mají nižší příjmy, než před pandemií. Dobročinné organizace rozdají každý den jídlo desetitisícům rodin, které jsou na jejich pomoci zcela závislé.