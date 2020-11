Start evropské rakety Vega byl neúspěšný. Nesla satelit, na kterém se podíleli i Češi

Raketa Vega vynášela po patnáci letech příprav na orbitu mimo jiné družici Taranis určenou ke zkoumání nadoblačných světelných jevů, které provázejí pozemské bouře. Asi od času T plus 13 minut bylo však jasné, že raketa nemá správnou rychlost a výšku. Zřejmě vinou motoru posledního čtvrtého stupně. O hodinu později už řízení letu oznámilo, že družice jsou ztraceny. Pro francouzské i české vědce je to tak zklamání.

Satelit měl studovat záblesky s poetickými názvy jako Skřítci nebo Elfové, a to i s pomocí dvou přístrojů, na kterých se podíleli vědci z Akademie věd a z Univerzity Karlovy. První měl poslouchat přicházející elektromagnetické vlny. Druhý byl určený k analýze spršek přilétajících elektronů.

Raketa Vega #VV17 selhala dnes ráno při finálním navedení družic #SEOSATIngenio a #TARANIS na oběžnou dráhu. Pro českou republiku to znamená ztrátu podílu českých vědeckých pracovišť ÚFA @Akademie_ved_CR a @KFPPMFF na vědeckých přístrojích IME-HF a IDEE na družici TARANIS. pic.twitter.com/G9IsHxKiGZ — Czech Space Office (@Czech_Space) November 17, 2020

„Vypadá to, že byl zapálen, ale že potom špatně fungoval, takže se ty družice nedostaly na správnou dráhu okolo Země. Co se dá dělat… To je výzkum, který je na hranici technických možností…,“ řekl vedoucí oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR Ondřej Santolík.