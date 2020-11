Vesmírná loď Crew Dragon se čtyřmi astronauty dorazila k ISS

Nynější posádka lodi Crew Dragon, která byla přejmenována na Resilience (Houževnatost), by měla na ISS zůstat do dubna. NASA doufá, že nynější let zahajuje novou éru pravidelného spojení s orbitálním komplexem. Celý let, který trval zhruba 27 hodin, byl řízen automaticky. V případě potřeby ovšem posádka mohla zasáhnout.

Novou čtveřici obyvatel mezinárodní stanice tvoří astronauti NASA Shannon Walkerová, Victor Glover a Michael Hopkins a jejich kolega z japonské kosmické agentury JAXA Soiči Noguči. Na jaře by je měli nahradit další čtyři astronauti, kteří se mají do vesmíru opět vydat v lodi společnosti SpaceX.

„Nemůžeme se dočkat, až budete na palubě,“ přivítala čtyřčlennou posádku Američanka Kate Rubinsová, která je na ISS spolu s ruskými kosmonauty Sergejem Ryžikovem a Sergejem Kuděm-Svěrčkovem od poloviny října.

Mise plná „poprvé“

Glover je první Afroameričan, který se účastní dlouhodobé mise na orbitální stanici. Noguči je zase první člověk, který letěl do vesmíru ve třech různých typech vesmírných lodí používaných v minulých čtyřiceti letech.

Nynější mise byla již druhou v režii společnosti SpaceX. Její první kosmická loď odstartovala z mysu Canaveral na konci letošního května. Na palubě tehdy byli astronauti NASA Robert Behnken a Douglas Hurley. Loď úspěšně zakotvila na ISS a na počátku srpna se vrátila na Zemi.