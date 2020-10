Na Slovensku vyhodnotí krizový štáb pilotní projekt plošného testování

„Štáb bude vyhodnocovat pilotní plošné testování ve čtyřech okresech,“ přiblížil zpravodaj České televize. To začalo v pátek na severním a východním Slovensku. Úvodní fáze odhalila 5594 infikovaných, test podstoupilo na 141 tisíc lidí.

Vládní kabinet premiéra Igora Matoviče by chtěl posléze spustit testování na celém území Slovenska. Při něm používají zdravotníci antigenové testy, které sice ukážou výsledek již během zhruba čtvrthodiny, jsou ale méně přesné než laboratorní vyšetření vzorků z PCR testu.

Podle Obrovského by se mohl krizový štáb Slovenska zabývat také situací na hranicích, respektive změnou opatření při vstupu do země. „Režim by se mohl zpřísnit příští týden,“ dodal redaktor ČT.