Slova papeže o partnerství homosexuálů byla zmanipulována, uvedl vatikánský server

„Homosexuálové mají právo být v rodině. Jsou božími dětmi a mají právo na rodinu. Nikdo nesmí být vylučován,“ pronesl v dokumentárním filmu František.

Server Vatican News však upozornil, že tento výrok z papežových úst nevyšel a byl seskládán z několika fragmentů mnohem delšího Františkova vyjádření poskytnutého v loňském roce mexické novinářce Valentině Alazrakiové.

„Kdybychom se přesvědčili o tom, že jsou to Boží děti, mnohé by se změnilo. Jednou mi v letadle položili otázku – pak jsem se rozzlobil, protože jedny noviny to zveřejnily – o rodinné integraci osob s homosexuální orientací. Řekl jsem tehdy, že homosexuálové mají právo na to, aby žili v rodině a rodiče mají právo na uznání homosexuality svého dítěte. Z rodiny nelze nikoho vyhnat ani mu znemožnit existenci. Dále jsem chtěl říci, že když se u dospívajících projeví nějaká známka této orientace, je třeba vyhledat odborníka, ale namísto toho jsem užil slovo 'psychiatr'. Ony noviny pak napsaly: 'Papež posílá homosexuály za psychiatrem.' To není pravda! Tutéž otázku mi položili ještě jednou a já jsem zopakoval, že tito lidé jsou Boží děti, mají právo na rodinu,“ zní podle Vatican News papežův výrok, z nějž byly věty do dokumentu sestříhány.

Papež zřejmě viděl jenom kratší ukázku z filmu

V roce 2010, když František působil ještě jako arcibiskup v Buenos Aires, veřejně odmítl zákon, jenž rozšiřoval manželství pro homosexuály. Místo toho podporoval jiné řešení, které by poskytlo homosexuálním párům právní ochranu.

Vatican News dodal, že režiséra dokumentu Jevgenije Afinejevského překvapil ohlas, který jeho film vyvolal. Papež prý loni v srpnu zhlédl třicetiminutovou ukázku z jeden a půlhodinového snímku, o zahrnutí inkriminované pasáže do této ukázky však vatikánský server pochybuje.