Americká FBI našla vzácný obraz, který nacistické Německo zabavilo židovské rodině

„Navracení podobných obrazů je vždy malým krokem v daleko širším kontextu. Zároveň víme, že my Němci nemůžeme nikdy napravit veškeré zlo a utrpení, vracení těchto uměleckých děl je sice malým, ale důležitým krokem,“ vyjádřila se k nalezení německá ministryně kultury Monika Grüttersová.

Malba Zima se do USA dostala díky zakladateli newyorského muzea, a to skrze galerii v Evropě, hned ve třicátých letech minulého století. O tom, že byl obraz ukraden nacisty, údajně nevěděl.

Perzekuce, zabavení majetku a emigrace do USA

Mosseovi se dostali do hledáčku nacistů hned v roce 1933, když se ve svých novinách Berliner Tageblatt vyslovili proti nástupu Hitlera do čela Německa. Ten prominentní židovskou rodinu začal veřejně napadat, režim vyplenil jejich majetek včetně sbírky umění a Mosseovi museli o rok později utéct do Spojených států.

Hitlerovské německo ukradlo židovským rodinám v období od 30. do 40. let minulého století tisíce děl. Množství z nich se dodnes hledá, končily na černém trhu i v rukou nic netušících galeristů. V uplynulých letech se alespoň část dostala k právoplatným majitelům.

Veřejnost i odborníky například v roce 2012 šokoval nález víc než tisícovky obrazů zásadních autorů nedozírné hodnoty v bytě německého sběratele umění na penzi.

Nadace potomků rodiny Mosseových dál pátrá po stovkách ztracených uměleckých předmětů, které jsou stále ve sbírkách v USA, Polsku nebo Izraeli. Zima má jít do dražby, její hodnota se odhaduje na stovky tisíc dolarů.