Prázdniny ve škole. Někteří slovenští žáci vyrazili do lavic s předstihem

Vláda vyčlenila na letní vzdělávání půl milionu eur. Nejvíce zapojených škol je v Prešovském a Banskobystrickém kraji, naopak nejméně v Bratislavském. Letní výuka má formu pětidenních cyklů, děti na ni docházejí dopoledne od pondělí do pátku.

Jak uvedl zpravodaj ČT v Bratislavě Petr Obrovský, hlavním cílem projektu není nahrazování klasické výuky, spíš opakování dosud nabytých znalostí hravou a nenásilnou formou. Čtení, psaní a počty si školáci osvěžují třeba i při vaření nebo práci na zahrádce. Děti si také během kurzů navyknou na školní rutinu, což jim má ulehčit zářijový návrat do lavic.

Pro tisíce dětí byla on-line výuka nedosažitelná

Už po jarním přerušení výuky kvůli koronaviru se na Slovensku hojně diskutovalo o tom, že desítky tisíc dětí doma nemají ani elektřinu, vodu nebo splachovací záchod, natož počítač a internet, aby mohly s učitelem komunikovat on-line, upozornil Obrovský.

Jedná se o děti ze sociálně vyloučených lokalit a romských osad, pro které představuje několikaměsíční přestávka ve výuce mnohem větší problém než pro jejich vrstevníky, kteří jsou ekonomicky a sociálně zabezpečeni lépe. „A právě letní školy mají za cíl rozdíly mezi dětmi z různých prostředí vyrovnat,“ dodal Obrovský.

Odborníci na vzdělání i zástupci neziskových organizací ale upozorňují, že zapojení škol v regionech, které tento problém mají, není dost velké.

Do školy s aktovkou a rouškou

Slovenské děti se v souladu s dřívějšími plány vrátí k povinné školní docházce 1. září. Děti od pátých tříd a středoškoláci budou muset nosit po celou dobu ve škole roušku, a to nejméně první dva týdny. Žáci prvních stupňů budou nosit roušky jen na chodbách a ve společných prostorách.

Rodiče všech žáků navíc budou muset podepsat čestné prohlášení, že jejich potomci netrpí příznaky koronaviru, a oznámit, zda byli v posledních dvou týdnech v zahraničí.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí původně počítal s tím, že při návratu ze zahraničí budou muset děti automaticky do dvoutýdenní karantény. To však premiér Igor Matovič odmítl s tím, že by to způsobilo rodičům další komplikace.