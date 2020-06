Masarykův les v Izraeli kdysi vytvořili čeští Židé. Nyní jej Češi pomáhali obnovit

Znovuotevření lesa mělo být symbolickým darem ke 170. výročí narození Masaryka, které se mělo konat v Izraeli v březnu. Kvůli volbám a koronavirové krizi se ale přesunulo o tři a půl tisíce kilometrů dál – do Prahy. Setkání se zúčastnila i Michaela Vidláková. Jejích otec Jiří Lauscher byl jedním ze zakladatelů kibucu Sarid a stál u zrodu lesa. Právě Vidláková iniciovala jeho obnovu.

„Ještě potřebuje dosadit. Takové to nejhorší zdžunglovatění zmizelo,“ komentuje stav prací Vidláková. Les z olivovníků a cypřišů byl dlouhá léta v zapomnění. Místní i čeští pamětníci věděli, že existuje, nikdo ale nevěděl kde. Přesné místo se podařilo najít i díky archivům Židovského národního fondu.

„Chtěli bychom udělat další etapy, aby se to napojilo na cyklistické stezky, které vedou v okolí,“ popisuje plány prezident české pobočky fondu Michal Pacovský. V Izraeli by prý rádi přivítali české turisty, kteří by tu mohli symbolicky zasadit strom.