Trump riskuje, když hrozí silou, komentuje bývalý velvyslanec Palouš nepokoje v USA

Americký prezident nařídil kvůli nepokojům mobilizaci všech dostupných civilních i vojenských sil a v případě, že si starostové a guvernéři se situací neporadí, pohrozil i nasazením armády. Už dříve vyzýval místní samosprávy k tvrdšímu postupu proti demonstracím. Palouš míní, že prezident riskuje.

„Myslím, že riskuje poměrně hodně. Zdravý rozum by velel k tomu, že by se mělo najít nějaké konsenzuální řešení, vytvořit most mezi různými tábory. A to prezident Trump neumí. On je zařízen na to, že vyvolává konflikty,“ míní bývalý velvyslanec Česka v USA.

„To, oč zde skutečně běží, je budoucnost Spojených států. Došlo to tak daleko, že pátráme po kořenech té věci v založení USA,“ dodal s odkazem na složité dohady federální vlády, guvernérů a místních samospráv o tom, kdo má v současné situaci jakou kompetenci. Vliv na současné dění má podle něj také skutečnost, že USA čekají za pět měsíců prezidentské volby.